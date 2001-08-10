На Сахалине и Курилах в феврале выросла инфляция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области в феврале текущего года ускорилась и составила 8,2% после 7,4% в январе. Рост показателя был связан с высоким спросом, который позволял компаниям активно переносить возросшие издержки в цены, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

В феврале быстрее, чем месяцем ранее, росли цены на услуги. В частности, плата за услуги парикмахерских и маникюрных салонов на Сахалине и Курилах повысилась сильнее, чем год назад.

«Основным фактором роста стало существенное повышение материальных затрат компаний: владельцы парикмахерских и маникюрных студий региона переносили в цены возросшие издержки на расходные материалы и аренду. Рынок таких услуг достаточно конкурентный, поэтому повышение затрат быстро отражается на ценах», — отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Цены на продукты и непродовольственные товары в феврале росли быстрее, чем в январе. Ускорился годовой рост цен на свинину, мясо кур и яйца: спрос оставался высоким, а увеличить предложение не получалось из-за вспышек болезней животных на предприятиях-производителях. Вслед за повышением биржевых цен росли цены на дизельное топливо. Также ускорился годовой рост цен на мебель и медицинские товары.

Показатель годовой инфляции на Сахалине и Курилах в феврале по-прежнему был ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (8,6%), но выше значения по России (7,7%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.