Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
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10:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают об изменениях в государственной регистрации маломерных судов

Южносахалинцам напоминают об изменениях в государственной регистрации маломерных судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Сахалинской области информирует судовладельцев маломерных судов, что государственной регистрации не подлежат следующие суда:

- шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна;

- суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт (9,9 л/с) включительно;

- спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, не имеющие двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха;

- несамоходные суда длиной до 12 метров.

В связи с этим собственники указанных маломерных судов, зарегистрированных в ГИМС, могут обратиться с заявлением об исключении из реестра маломерных судов своего судна в любое ближайшее отделение ГИМС.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(4242)75-27-83.

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