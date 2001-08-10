Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
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На Сахалине с рельсов сошёл локомотив грузового поезда
09:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Ново-Александровска и Новой Деревни приглашают на выездной прием

Жителей Ново-Александровска и Новой Деревни приглашают на выездной прием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 28 марта, для жителей планировочного района Дальнее состоится личный приём граждан директором департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Алых Роз, 9А, кв. 1. Начало в 16.00.

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