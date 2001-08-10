Тихоокеанское
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28 Марта 2024
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09:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Сахалинской области разрабатывают комплекс мер по поддержке бизнеса

Власти Сахалинской области разрабатывают комплекс мер по поддержке бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области разрабатывает законопроект, нацеленный на поддержку бизнеса. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение регионального парламента, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации проведена государственная кадастровая оценка имущества. Предыдущее мероприятие состоялось в 2012 году. Так как промежуток между оценками составил 12 лет, кадастровая стоимость объектов капитального строительства существенно увеличилась. У одних организаций она выросла на 50 процентов, у других - в 10 раз. Соответственно с первого января текущего года увеличилась и сумма налога на имущество организаций. В итоге создалась ситуация, когда собственник здания может переложить свои дополнительные расходы на арендаторов, которые в большинстве своем относятся к категории малого и среднего бизнеса.

- Предприниматели вносят серьезный вклад в экономику Сахалина и Курил, в создание новых производств и рабочих мест для жителей области. Поэтому мы обязаны защитить их интересы. Сейчас правительство разрабатывает законопроект, который позволит существенно снизить на территории региона размер ставки налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. При этом мы обозначаем свою позицию: малый и средний бизнес, арендующий площади, также не должен почувствовать негативных изменений, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко поддерживает разработку документа, который защитит бизнес.

- Важно, чтобы арендная плата не увеличивалась резко. В таком случае предприниматели смогут приспособиться к переменам и далее инвестировать, развивать свое дело, платить налоги и давать работу людям, - отметил Андрей Коваленко.

В настоящее время ставка по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости составляет 2 процента. Документ, который разрабатывается в правительстве области, по предварительным данным, предполагает, что в 2024 году она снизится до 1,25 процента. А далее ставка будет расти поэтапно: в 2025 году - 1,5 процента, в 2026 году - 1,75, в 2027 году и последующие годы – 2 процента от налоговой базы.

 

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