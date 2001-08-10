Власти Сахалинской области разрабатывают комплекс мер по поддержке бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области разрабатывает законопроект, нацеленный на поддержку бизнеса. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение регионального парламента, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации проведена государственная кадастровая оценка имущества. Предыдущее мероприятие состоялось в 2012 году. Так как промежуток между оценками составил 12 лет, кадастровая стоимость объектов капитального строительства существенно увеличилась. У одних организаций она выросла на 50 процентов, у других - в 10 раз. Соответственно с первого января текущего года увеличилась и сумма налога на имущество организаций. В итоге создалась ситуация, когда собственник здания может переложить свои дополнительные расходы на арендаторов, которые в большинстве своем относятся к категории малого и среднего бизнеса.
- Предприниматели вносят серьезный вклад в экономику Сахалина и Курил, в создание новых производств и рабочих мест для жителей области. Поэтому мы обязаны защитить их интересы. Сейчас правительство разрабатывает законопроект, который позволит существенно снизить на территории региона размер ставки налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. При этом мы обозначаем свою позицию: малый и средний бизнес, арендующий площади, также не должен почувствовать негативных изменений, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко поддерживает разработку документа, который защитит бизнес.
- Важно, чтобы арендная плата не увеличивалась резко. В таком случае предприниматели смогут приспособиться к переменам и далее инвестировать, развивать свое дело, платить налоги и давать работу людям, - отметил Андрей Коваленко.
В настоящее время ставка по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости составляет 2 процента. Документ, который разрабатывается в правительстве области, по предварительным данным, предполагает, что в 2024 году она снизится до 1,25 процента. А далее ставка будет расти поэтапно: в 2025 году - 1,5 процента, в 2026 году - 1,75, в 2027 году и последующие годы – 2 процента от налоговой базы.
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