"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" на суше, в море и в небе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

«Ежегодная международная патриотическая акция «Диктант Победы» традиционно пройдет и на территории Сахалинской области. Уверен, что, как и в предыдущие годы, мероприятие будет иметь большой отклик и соберет масштабную аудиторию. Без сомнений, сегодня, как никогда, «Диктант Победы» важен с точки зрения сохранения исторической памяти, укрепления объективной картины прошлого и пресечения попыток переписать историю, нивелировать определяющую роль нашей страны в дело победы над фашизмом. Тысячи сахалинцев и курильчан вновь сядут за парты, чтобы написать «Диктант Победы» и таким образом продемонстрировать свою сопричастность и подвигу предшественников, и солидарность политике государства, направленной сегодня на защиту наших национальных интересов и освобождение исконно русских территорий», - отметил председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Шаров.