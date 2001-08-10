Сбор предложений от жителей Поронайска по благоустройству площади продолжается

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напоминаем, что Поронайск примет участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В настоящее время ведется подготовка заявки и проектирование будущего облика площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова.

Чем больше жителей, представителей бизнеса, городских сообществ, молодежи и активистов примут участие в обсуждении проекта благоустройства – тем выше шанс у Поронайска получить федеральное финансирование на преображение нашей площади.

Предложения принимаются до 2 апреля. Пройти онлайн-опрос можно, перейдя по ссылке

⁉️В течение прошлой недели свои предложения в очном формате озвучили сотни поронайцев от мала до велика. На проектной встрече с организаторами городских событий команда урбанистов обсудила календарь событий, функциональное наполнение территории. Участники сессии в составе 4-х команд презентовали свои концепции благоустройства территории. Основные предложения всех команд касались следующих тем: озеленения, мобильности малых архитектурных форм под нужды различных мероприятий, сухого фонтана, проката велосипедов, велодорожек, коворкинг зоны, раскрыть тему героя Совесткого Союза В.В. Пермякова. Среди прочих мероприятий было также предложено проводить на площади празднование Ивана Купалы.