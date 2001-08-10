Кружок по изучению церковнославянского языка открылся в СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Научный кружок «Традиции русского языка и культуры» начал работу на кафедре русского языка и литературы СахГУ. В программе этого года предполагается изучение основ церковнославянского языка, сравнение его с современным русским. Кружок открыт для всех желающих – преподавателей, студентов, школьников и их родителей, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.

Ведёт занятия автор книги для чтения на церковнославянском языке «Азъ Буки», кандидат филологических наук, доцент Лариса Дорофеева.

– Этот научный кружок посвящён углублённому изучению церковнославянского языка в свободном формате, – поясняет Лариса Владимировна. – Мы уже говорили о том, насколько важно сохранить церковнославянский язык для русского языка и для церкви. Главная первоначальная задача – это научиться читать церковнославянские тексты, далее возможен выход на публикации, на участие в разных мероприятиях.

В ходе занятий предполагается привлечение дополнительных экспертов по отдельным языковым вопросам, дискуссии, подключение к церковнославянскому семинару, который ведут московские преподаватели. В частности, Лариса Дорофеева регулярно участвует в рождественских московских чтениях в секции церковнославянского языка и в международных встречах.

Предварительно программа кружка рассчитана на 30 учебных часов. В дальнейшем возможна её корректировка и расширение.

– Сама идея возобновления научных кружков в университете, на мой взгляд, является актуальной и востребованной, – считает заведующая кафедрой русского языка и литературы СахГУ Александра Смолина. – Она давно уже витала в воздухе, потому что школьники постоянно сталкиваются с церковнославянизмами и задают вопросы учителям: что означает это слово? Кроме того, благодаря такому кружку студент может прийти в науку, и возможно, из него вырастет хороший учёный, который останется на кафедре.

Следует отметить, что в середине 1990-х годов Лариса Дорофеева уже становилась инициатором и руководителем кружков по традиционной русской культуре, которые были заметным явлением, востребованным в студенческой и преподавательской среде. Сегодня на кафедре обсуждается вопрос о том, чтобы в следующем учебном году также организовать кружки по литературоведению, лингвистике, по методике обучения русскому языку и литературе.