55 подъездов и более 40 дворов отремонтируют в Томаринском районе в 2024 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в Томаринский район проверил, как приводят в порядок подъезды многоквартирных домов и дворовые территории, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В доме №8 на улице Ломоносова преобразили три подъезда. Здесь выровняли, оштукатурили и покрасили стены. Жильцы рассказали, что в их доме ремонт не делали десятилетиями.

– Теперь чистота и красота – стало приятно зайти. А раньше просто страшно было. Я сама – бывший строитель, и могу сказать, что бригада сделала все качественно, по технологии, – поделилась жительница Томари Галина Качкан.

Всего в Томаринском районе в этом году приведут в порядок 55 подъездов и 43 двора. Из них три отремонтируют капитально, в том числе в рамках федеральной программы «1000 дворов». Остальные преобразят благодаря текущему ремонту.

– В этом году мы завершаем масштабную программу по ремонту подъездов и дворов по всей области. Мы хотим создать уют в каждом доме, чтобы люди чувствовали себя комфортно. В Томаринском районе большое внимание продолжим уделять благоустройству. Сделаем здесь красивую и современную набережную и снесем ветхие постройки, которые портят вид, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, в прошлом году на Сахалине и Курилах по инициативе губернатора привели в порядок рекордное количество подъездов – 4 тысячи. Задача на этот год – не менее 3 тысяч. Косметическим ремонтом будут охвачены все объекты, которые в этом нуждаются. То же самое касается придомовых территорий. Те дворы, где не запланирован капитальный ремонт, приведут в порядок в рамках текущих работ.

Ремонт в подъездах предусматривает побелку и покраску стен и тамбурных дверей, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Благодаря субсидиям из областного бюджета управляющие компании возмещают половину затрат. В 2024 году в региональной казне на эти цели предусмотрено 400 млн рублей.

По предложениям самих жильцов и в рамках проекта «Наш двор. Наш подъезд» от партии «Единая Россия» проводится дополнительное благоустройство подъездов. В некоторых домах художественно оформляют стены, высаживают комнатные растения, развешивают картины и устанавливают предметы декора. Самые креативные и необычные пространства смогут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания».

Ремонт подъездов и дворов – это важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Подать заявку можно, позвонив на горячую линию ЖКХ по номеру *0065 или обратившись к депутату своего округа.

В ходе рабочей поездки в Томари губернатор также изучил проект благоустройства набережной. Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Здесь сделают деревянный настил, обустроят лестницу для спуска к морю, установят беседки, скамьи с навесом, спортивную и детскую площадки. Территорию озеленят, высадят газонную траву и кустарники. Также на набережной предусмотрены парковка, модульный туалет, контейнерная площадка, системы наружного освещения и охранного наблюдения. Завершить работы планируется к 1 сентября.