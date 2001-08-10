Клиенты ВТБ увеличили траты на такси на четверть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 2023 год клиенты ВТБ совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд рублей. Спрос на услуги перевозчиков вырос на 8% за год, а объём трат – на 27%.

Рекордсменами по росту спроса на услуги такси в прошлом году стали жители Северного Кавказа, там число поездок выросло на 18%, и Юг – 15%. На Дальнем Востоке и в Поволжье количество оплат в приложениях такси выросло на 12% и 11%. На Северо-Западе, в Сибири и Центральной России число поездок увеличилось на 3%, 5% и 7% соответственно.

Стоимость услуг такси ожидаемо оказалась самой высокой в Москве – средний чек составил 618 рублей. В Санкт-Петербурге цены на такси была немного ниже - 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе, в Поволжье и на Юге - в среднем 198, 250 и 267 рублей соответственно.

«Большую роль в развитии спроса на услуги такси сыграли цифровые сервисы – сейчас заказать машину можно за несколько секунд, а во многих случаях еще и вернуть часть средств за поездку. Самыми активными пользователями такси являются жители столицы, несмотря на развитую сеть станций метро и высокую загруженность дорог. При этом мы видим, что в начале текущего года спрос на услуги такси стабилизируется. В январе-феврале рост числа поездок составил всего 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако цена их выросла. По нашим прогнозам, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост. Многое будет зависеть от динамики туристического сезона», - прокомментировала результаты Яна Тимофеева, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ.