В главной библиотеке Сахалина пройдут бесплатные юридические консультации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День бесплатной юридической помощи пройдет 29 марта с 15:00 до 17:00. Сахалинцы смогут обратиться за безвозмездной консультацией по гражданско-правовым вопросам, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертами по вопросам защиты прав потребителей, гражданского, трудового и семейного права выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России» и специалисты Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области.

Акция пройдет в электронном читальном зале Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (3-й этаж).

Дополнительная информация и справки по телефону + 7 (4242) 45-25-22.