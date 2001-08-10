Все больше подъездов многоквартирных домов в Южно-Сахалинске преображается благодаря губернаторской программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в областном центре планируется обновить около тысячи подъездов многоквартирных домов. Работы проводятся за счет средств управляющих компаний и субсидий из областного и муниципального бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В одном из подъездов дома №44А по ул. Есенина работы уже практически завершены. Как рассказала директор управляющей компании ООО «Аврора» Наталья Банторина, с просьбой провести ремонт в подъезде в организацию обратились жители дома.

– Рабочие оштукатурили и покрасили стены, завершили побелку. Осталось установить почтовые ящики и информационные стенды, – рассказала Наталья Буторина, – ежегодно составляется план работ, в том числе по ремонту подъездов. Всего в этом году за счет средств УК планируется отремонтировать 13 подъездов, также благодаря привлечению средств субсидии будет обновлен еще 31 подъезд.

Добавим, масштабная работа по ремонту и обновлению подъездов многоквартирных домов ведется в областном центре по инициативе главы островного региона Валерия Лимаренко и поддержана мэром города Сергеем Надсадиным.

В прошлом году большой отклик у горожан нашел проект «Наш двор. Наш подъезд», запущенный в рамках программы губернатора «Забота. Защита. Уважение», когда сами жители имели возможность реализовать задумки по ремонту и художественному оформлению подъездов, благоустройству дворов. В том числе к проекту присоединились жители подъездов нескольких домов по улице Есенина и Комсомольской, которые относятся к ООО «Аврора».