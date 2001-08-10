В Приморье вводят дополнительные меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи в произошедшим терактов в подмосковном Crocus City Hall в Приморье усиливают меры безопасности. На внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона было принято решение о том, что в местах массового посещения граждан появится вооруженная охрана, а контроль за мигрантами будет ужесточен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«Необходимо повысить безопасность не только в краевых, но и в муниципальных учреждениях культуры, спорта, образования. Обращаю внимание глав муниципалитетов на необходимость обеспечить такие объекты рамками металлодетекторов и подготовленной охраной», – подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Так, вооруженная охрана появится у театра имени М. Горького, Приморской сцены Мариинского театра, кинотеатров, крупные торговых и торгово-развлекательных центров. Также там установят видеокамеры.

Также в регионе будет ужесточен контроль за иностранными гражданами с момента их въезда и всего времени пребывания на территории Приморского края, включая места их регистрации, проживания и рабочие места. При этом глава региона подчеркнул, что важно не допустить в крае разжигания межнациональной розни, совершения преступлений на этнической почве.

По словам Олега Кожемяко, большую работу предстоит провести формируемой охранной структуре «Тигр-правопорядок». Организацию необходимо доукомлектовать, оснастить всем необходимым оборудованием, снаряжением и техникой.