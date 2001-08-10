30 марта - первый день дополнительного приема граждан в отделении СФР по Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для удобства граждан во всех клиентских службах Отделения Социального фонда России по Сахалинской области расширен график приема граждан. Помимо основного обслуживания в будние дни, специалисты ОСФР будут вести прием каждую последнюю субботу месяца. Первым дополнительным днем приема станет 30 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном социальном фонде.

В эти дни клиентские службы Отделения фонда на островах будут работать с 9:00 до 17:15, прием граждан будет вестись с 9:00 до 16:00 часов по предварительной записи.

«Записаться на прием граждане могут у администратора клиентской службы, на портале госуслуг и по телефону единого контакт-центра СФР (8-800-100-00-01). Запись открывается за две недели до приема», — сообщила управляющий региональным Отделением Социального фонда Марина Аглиулина.

Новый график работы клиентских служб особенно будет удобен для работающих сахалинцев и курильчан, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день. Уточнить адрес ближайшей клиентской службы можно на сайте учреждения.