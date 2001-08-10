В главной библиотеке Сахалина объявлен литературный конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают поразмышлять о здоровом образе жизни в жанре басни, рассказа или стихотворения. Конкурсные работы принимаются до 20 октября.

В Конкурсе могут принять участие как профессиональные литераторы, так и не профессиональные авторы, проживающие в Сахалинской области и пишущие на русском языке, независимо от возраста и социального статуса.

Для участия необходимо отправить заявку, фотографию и конкурсную работу по электронной почте [email protected] с пометкой «Конкурс «Искусство быть здоровым».

Подведение итогов и определение победителей пройдет с 21 по 28 октября. Лучшие работы, отобранные жюри, войдут в короткий список победителей Конкурса, который станет основой для издания итогового безгонорарного литературно-художественного сборника для пополнения фондов библиотек Сахалинской области.

Подробнее об условиях проведения Конкурса, требованиях к работам и составе жюри указано в Положении.