Тихоокеанское
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16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В главной библиотеке Сахалина объявлен литературный конкурс "Искусство быть здоровым"

В главной библиотеке Сахалина объявлен литературный конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают поразмышлять о здоровом образе жизни в жанре басни, рассказа или стихотворения. Конкурсные работы принимаются до 20 октября.

В Конкурсе могут принять участие как профессиональные литераторы, так и не профессиональные авторы, проживающие в Сахалинской области и пишущие на русском языке, независимо от возраста и социального статуса.

Для участия необходимо отправить заявку, фотографию и конкурсную работу по электронной почте [email protected] с пометкой «Конкурс «Искусство быть здоровым».

Подведение итогов и определение победителей пройдет с 21 по 28 октября.  Лучшие работы, отобранные жюри, войдут в короткий список победителей Конкурса, который станет основой для издания итогового безгонорарного литературно-художественного сборника для пополнения фондов библиотек Сахалинской области.

Подробнее об условиях проведения Конкурса, требованиях к работам и составе жюри указано в Положении.

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