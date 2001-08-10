Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2024
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В окрестностях Южно-Сахалинска 25 марта лавиноопасно

В окрестностях Южно-Сахалинска 25 марта лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 25 марта на территории Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность. Это касается планировочных районов и сел городского округа, расположенных вблизи гористой местности. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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