В штабе общественной поддержки сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 марта 2024 года с 15:00 до 17:00 специалисты отдела по оказанию бесплатной юридической помощи ОГКУ «Государственное юридическое бюро» в целях правового информирования и правового просвещения проведут прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи.

При обращении на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Адрес штаба общественной поддержки: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского д. 40/1.