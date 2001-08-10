Губернатор Сахалинской области проверил работу регионального штаба общественного наблюдения за выборами президента РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко проверил работу регионального штаба общественного наблюдения за выборами Президента РФ. Глава региона утром посетил центр видеонаблюдения, в котором общественники и представители политических партий в режиме онлайн будут следить за работой избирательных участков на Сахалине и Курилах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Уже завтра начнется голосование на выборах Президента Российской Федерации. Важно, чтобы контроль за соблюдением закона в ходе голосования и подсчета голосов осуществляли люди, которые пользуются безукоризненной репутацией, представители кандидатов на пост Президента и парламентских партий. На протяжении всего голосования у заинтересованных общественников будет возможность наблюдать за работой избирательных комиссий. Отслеживать ситуацию на них, а также оперативно решать любые возникающие вопросы. Я благодарю вас за вклад в общее дело легитимности предстоящего голосования. Оно должно пройти честно и без нарушений. От вас напрямую зависит, появится ли у наших врагов повод для упреков и клеветы в адрес России или нет. Но уже видно, что работа организована на очень высоком уровне, – обратился к общественникам губернатор Валерий Лимаренко.

Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно в течение трех дней голосования. Задача общественников и представителей политических партий – следить за тем, как организована работа избирательных участков, фиксировать нарушения и нестандартные ситуации, наблюдать за подсчетом голосов.

На контроле будут находиться 170 избирательных участков – это более тысячи человек, задействованных в проведении выборов.

– Мы видим в прямом эфире избирательные участки. Причем картинка поступает сразу с нескольких камер – для наблюдения доступны зоны, где выдают бюллетени, а также, где их опускают. Завтра в 8 утра мы приступаем к работе. Завершим после подсчета голосов 18 марта, – рассказал губернатору председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

– Разместили информацию об истории выборов, а также о том, как уже прошло голосование на труднодоступных участках. Слайдов очень много, они будут постоянно прокручиваться в течение трех дней. Кроме того, на отдельной панели будет отображаться явка. Данные будут обновляться каждые два часа, – отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

В центре общественного наблюдения установлена панель из четырех мониторов. Одновременно транслируется изображения 16 избирательных участков – смена участков будет производиться в произвольном порядке. Также оборудованы 8 рабочих мест для индивидуального просмотра.

– Выборы у нас абсолютно открытые. Любые члены партии, доверенные лица, представители кандидатов имеют возможность участвовать в этих общественных наблюдениях и видеть открытость голосования. Видим, насколько люди сейчас активны, проявляют свою гражданскую позицию. Это очень важно для развития нашего общества. Сегодня мы едины как никогда, – рассказала член общественной палаты Сахалинской области Алена Силачева.

Отметим, всего в Сахалинской области 20 территориальных избирательных комиссий, в том числе 2 судовые, 290 участковых избирательных комиссий. На период выборов Президента РФ сформировано 10 временных избирательных участков в местах временного пребывания избирателей: в больницах, на территории Следственного изолятора № 1, в помещении аэропорта Южно-Сахалинска и на о. Матуа.