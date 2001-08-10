Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке прошел форум «Сильные идеи для нового времени». Участниками мероприятия стали приморские предприниматели из разных областей: одежды, техники, детских игрушек и других. На базе Владивостокского государственного университета в рамках форума состоялась выставка брендов Приморья, которую посетил губернатор края Олег Кожемяко, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сообщает РИА VladNews.

Губернатор Приморья во время посещения выставки отметил разнообразие приморской продукции. Предприниматели развиваются в самых разных направлениях: пошив одежды, создание органической косметики, технологические изобретения, постельное белье и даже мед и деревянные игрушки. Отдельно глава региона отметил, что созданные проекты дают возможность креативно мыслить так, чтобы это было востребовано и интересно.

«Уверен, что участие экспертов в форуме даст повод для новых идей и новых возможностей. Наш край должен оставаться в числе лидеров среди российских регионов по количеству предпринимательских проектов. Отмечу, что 10 наших проектов попали в топ среди инициатив всех российских регионов. Надеюсь, что это количество мы с каждым годом будем только увеличивать», – отметил глава края во время своего приветственного форума.

«Сильные идеи для нового времени» запомнились еще одним знаменательным событием: Приморский край подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив(АСИ). В подписании приняли участие губернатор Олег Кожемяко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Каждый год мы видим рост количества заинтересованных граждан нашей страны, которые готовы представлять свои идеи и проекты для социально-экономического развития страны и для конкурентного преимущества отдельных секторов экономики. Участие экспертного совета во главе с Игорем Шуваловым позволяет проводить серьезную работу в регионах и на федеральном уровне», – отметила гендиректор АСИ.

Светлана Чупшева также добавила, что форум проходит уже четвертый год подряд и с каждым годом идеи, предлагаемые жителями страны, находят отклик на самых серьезных уровнях: не только региональном, но и федеральном.

«Инициативы наших граждан я слышу в федеральных программах, во время послания президента Федеральному собранию, и, если говорить о недавнем послании главы страны, мы насчитали четыре наших проекта, которые точно были доведены до сведения Владимира Владимировича».