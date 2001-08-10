Тихоокеанское
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12:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Во Владивостоке прошел форум "Сильные идеи для нового времени"

Во Владивостоке прошел форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке прошел форум «Сильные идеи для нового времени». Участниками мероприятия стали приморские предприниматели из разных областей: одежды, техники, детских игрушек и других. На базе Владивостокского государственного университета в рамках форума состоялась выставка брендов Приморья, которую посетил губернатор края Олег Кожемяко, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сообщает РИА VladNews.

Губернатор Приморья во время посещения выставки отметил разнообразие приморской продукции. Предприниматели развиваются в самых разных направлениях: пошив одежды, создание органической косметики, технологические изобретения, постельное белье и даже мед и деревянные игрушки. Отдельно глава региона отметил, что созданные проекты дают возможность креативно мыслить так, чтобы это было востребовано и интересно.

«Уверен, что участие экспертов в форуме даст повод для новых идей и новых возможностей. Наш край должен оставаться в числе лидеров среди российских регионов по количеству предпринимательских проектов. Отмечу, что 10 наших проектов попали в топ среди инициатив всех российских регионов. Надеюсь, что это количество мы с каждым годом будем только увеличивать», – отметил глава края во время своего приветственного форума.

«Сильные идеи для нового времени» запомнились еще одним знаменательным событием: Приморский край подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив(АСИ). В подписании приняли участие губернатор Олег Кожемяко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Каждый год мы видим рост количества заинтересованных граждан нашей страны, которые готовы представлять свои идеи и проекты для социально-экономического развития страны и для конкурентного преимущества отдельных секторов экономики. Участие экспертного совета во главе с Игорем Шуваловым позволяет проводить серьезную работу в регионах и на федеральном уровне», – отметила гендиректор АСИ.

Светлана Чупшева также добавила, что форум проходит уже четвертый год подряд и с каждым годом идеи, предлагаемые жителями страны, находят отклик на самых серьезных уровнях: не только региональном, но и федеральном.

«Инициативы наших граждан я слышу в федеральных программах, во время послания президента Федеральному собранию, и, если говорить о недавнем послании главы страны, мы насчитали четыре наших проекта, которые точно были доведены до сведения Владимира Владимировича».

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