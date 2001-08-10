Во Владивостоке прошел форум "Сильные идеи для нового времени"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке прошел форум «Сильные идеи для нового времени». Участниками мероприятия стали приморские предприниматели из разных областей: одежды, техники, детских игрушек и других. На базе Владивостокского государственного университета в рамках форума состоялась выставка брендов Приморья, которую посетил губернатор края Олег Кожемяко, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сообщает РИА VladNews.
Губернатор Приморья во время посещения выставки отметил разнообразие приморской продукции. Предприниматели развиваются в самых разных направлениях: пошив одежды, создание органической косметики, технологические изобретения, постельное белье и даже мед и деревянные игрушки. Отдельно глава региона отметил, что созданные проекты дают возможность креативно мыслить так, чтобы это было востребовано и интересно.
«Уверен, что участие экспертов в форуме даст повод для новых идей и новых возможностей. Наш край должен оставаться в числе лидеров среди российских регионов по количеству предпринимательских проектов. Отмечу, что 10 наших проектов попали в топ среди инициатив всех российских регионов. Надеюсь, что это количество мы с каждым годом будем только увеличивать», – отметил глава края во время своего приветственного форума.
«Сильные идеи для нового времени» запомнились еще одним знаменательным событием: Приморский край подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив(АСИ). В подписании приняли участие губернатор Олег Кожемяко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
«Каждый год мы видим рост количества заинтересованных граждан нашей страны, которые готовы представлять свои идеи и проекты для социально-экономического развития страны и для конкурентного преимущества отдельных секторов экономики. Участие экспертного совета во главе с Игорем Шуваловым позволяет проводить серьезную работу в регионах и на федеральном уровне», – отметила гендиректор АСИ.
Светлана Чупшева также добавила, что форум проходит уже четвертый год подряд и с каждым годом идеи, предлагаемые жителями страны, находят отклик на самых серьезных уровнях: не только региональном, но и федеральном.
«Инициативы наших граждан я слышу в федеральных программах, во время послания президента Федеральному собранию, и, если говорить о недавнем послании главы страны, мы насчитали четыре наших проекта, которые точно были доведены до сведения Владимира Владимировича».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Развитие модной индустрии обсудили на выставке "Сахалинские традиции"
08:56 Сегодня "Крымская весна" пришла в главную библиотеку Сахалина
10:22 Сегодня С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
09:19 Сегодня В селе Яблочное загорелся автомобиль
15:29 7 Марта Состоялась официальная Церемония закрытия ВФМ–2024
14:42 7 Марта Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин
16:02 7 Марта Мэр Южно-Сахалинска поздравил женщин из регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с наступающим 8 марта
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
15:13 12 Февраля Эксперты ВТБ: российские вкладчики сохраняют повышенную активность третий месяц подряд
Выбор редакции
- 10:22 Сегодня С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
- 15:15 Вчера В марте врачи мобильных бригад охватят все районы Сахалинской области
- 12:01 Вчера Экономия, тепло, комфорт: южносахалинцы оценивают преимущества газификации
- 13:32 7 Марта Более 200 безнадзорных собак с начала года отловили в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?