Тихоокеанское
информационное агентство
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10:45, | Новости общества Сахалина и Курил

В Северо-Курильском районе ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 марта в Северо-Курильском районе ожидаются очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Сильная метель видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 15-20 м/с, порывами 33-35 м/с (ураган), сообщает Сахалинское управление Росгидромета, рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры были направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле Главного управления .

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