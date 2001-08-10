В Северо-Курильском районе ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 марта в Северо-Курильском районе ожидаются очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Сильная метель видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 15-20 м/с, порывами 33-35 м/с (ураган), сообщает Сахалинское управление Росгидромета, рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры были направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле Главного управления .

