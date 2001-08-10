С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2024 года сахалинским родителям в проактивном режиме оформлено уже 346 сертификатов на материнский капитал. В 2023 таких сертификатов было выдано 2 тысячи 401, а всего с 2020 года — 11 тысяч 374 сертификата, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.

Проактивный формат оформления сертификата на материнский (семейный) капитал предусматривает его беззаявительное формирование без необходимости обращения родителя в фонд после рождения ребенка. Готовый сертификат на маткапитал поступает в личный кабинет мамы или папы на портале Госуслуг, и здесь же семья может подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Таким образом, у родителей есть возможность распорядиться средствами материнского капитала, не обращаясь в клиентские службы Отделения Социального фонда России по Сахалинской области.

«С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4 %. Соответственно, на первого ребенка размер выплаты увеличился на 43 тысячи рублей и превысил 630 тысяч рублей. На второго ребенка родители получат 833 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первенца. Если получала, то доплата при рождении второго ребенка составит 202 тысячи 643 рубля. В случае, если часть средств маткапитала ранее была израсходована, то индексируется его остаток», — сообщила управляющий региональным Отделением СФР Марина Аглиулина.

Вместе с тем, в 2024 году в программу материнского капитала внесено несколько важных изменений. Так, с 1 января маткапитал предоставляется только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином России по рождению. Также с этого года отцы, которые воспитывают детей одни либо являются единственными усыновителями, могут направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии. Кроме того, в рамках улучшения жилищных условий семьям разрешено проводить за счет маткапитала реконструкцию дома блокированной застройки.

По всем возникающим вопросам родители могут обращаться в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).