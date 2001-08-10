Развитие модной индустрии обсудили на выставке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Дней предпринимательства местные дизайнеры презентовали свои коллекции одежды, и гости выставки имели возможность не только насладиться нарядами, но и приобрести их прямо на площадке, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Такие мероприятия очень важны для нас, чтобы представить себя и свои изделия широкой публике. Хотя кажется, что все уже знают о нашем творчестве, на самом деле это не так. Мои товары уже представлены в нескольких магазинах, но я хочу масштабировать свой бизнес, – рассказала Оксана Пачкир.

Особое внимание заслуживает коллекция платьев от сахалинского дизайнера Юлии Солодовниковой, которые можно взять на прокат или заказать индивидуальный пошив.

– Заказы поступают от клиентов с различными предпочтениями, включая творческих личностей, желающих воплотить свои уникальные идеи в реальность с помощью моих рук. Вдохновляющие проекты всегда мотивируют меня, и я всегда готова помочь в их реализации, – поделилась Юлия Солодовникова.

На мероприятии прошел диалог о развитии индустрии моды, в котором приняли участие дизайнеры и представители центра «Мой бизнес». Участники делились своим опытом и идеями по развитию бизнеса в сфере моды, обсуждали создание товарного знака «Сделано на Сахалине», который поможет сделать изделия местных производителей более узнаваемыми и привлекательными для покупателей.

Представитель школы ОМИ Галина Киселева рассказала о своем пути развития. Она поделилась историей того, как из небольшого предприятия по обучению шитья превратились в крупное учебное производство и предлагает несколько образовательных курсов таких как дизайн одежды, моделинг, фотография, make-up.

– До 17 марта музей «Россия - моя история» превратился в площадку, где предприниматели приглашены рассказать о своих товарах, провести дегустацию продукции и обменяться контактами. Это сделано для того, чтобы посетители получили больше информации о сахалинском бизнесе и мерах поддержки, которые реализуются в нашем регионе благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин, – прокомментировала руководитель регионального Исполкома Общероссийского «Народного фронта «За Россию» Алена Силачева.

С 12 по 14 марта запланированы экскурсии по основным промышленным предприятиям островного региона, где компании «Сахалин Энерджи», «Газпром трансгаз Томск» и «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» проведут презентации. За новостями выставки можно следить в телеграм-канале центра «Мой бизнес»: t.me/mybusiness65.