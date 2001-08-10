В Южно-Сахалинске поздравили сотрудников сферы бытового обслуживания и гостеприимства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава областной столицы Сергей Надсадин 11 марта поздравил работников сферы бытового обслуживания населения с наступающим профессиональным праздником. В торжественном мероприятии приняли участие руководители предприятий города, министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко, вице-мэры Дмитрий Хайбриев и Виталий Данилов, руководители профильных департаментов.
Деятельность работников сферы обслуживания высоко отметил мэр Сергей Надсадин. В честь профессионального праздника он вручил почетные грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам предприятий. В числе награжденных - парикмахеры, мастера ателье, химчистки, работники бани, горничные гостиниц, администраторы, менеджеры, представители разных профессий и предприятий - как муниципальных, так и частных.
В этот день были награждены и победители областного конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания населения Сахалинской области-2024», ветераны отрасли и многочисленные сотрудники предприятий города, достигшие высоких результатов в профессии. В своем поздравлении от имени губернатора и правительства Сахалинской области министр сельского хозяйства Инна Павленко отметила, в островном регионе армия сотрудников сферы услуг составляет более пяти тысяч человек, и с каждым годом эта цифра растет. Министр высказала слова благодарности коллективам предприятий за творческие идеи и многочисленные блага, которое они создают для жителей региона, подчеркнув, что без сферы услуг мы обойтись уже не можем, пожелала участникам торжества профессионального развития и финансового благополучия.
Слова признательности и благодарности южносахалинцам высказал и вице-мэр Дмитрий Хайбриев, назвав сотрудников сферы услуг мастерами хорошего настроения. За неординарность и ответственное отношение к делу, внедрение новых практик и сервисов, которые влияют на улучшение качества работы, участников праздника поблагодарил вицэ-мэр Виталий Данилов, отметив, что современна сфера услуг - это атмосфера дружелюбия и ответственного отношения к делу.
От главы областного центра прозвучали слова благодарности и в адрес работников гостиничного сервиса - за вклад в туристическую привлекательность областного центра. Для жителей и гостей города создаются все новые места притяжения, в Южно-Сахалинске сосредоточены гостиницы, кафе и рестораны, современные предприятия сервиса — и все это создается руками предпринимателей. Из года в год они добиваются новых результатов, становясь более чуткими и ориентированными на успех. Сергей Надсадин пожелал сотрудникам сферы обслуживания здоровья и счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых открытий и свершений.
Напомним, День работников бытового обслуживания и ЖКХ в России ежегодно отмечают в третье воскресенье марта. В ближайшие дни поздравления будут принимать работники не менее важной сферы - жилищно-коммунального хозяйства.
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