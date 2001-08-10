Южносахалинцам предлагают выбрать общественное пространство для участия во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск продолжает заявляться на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований Дальнего Востока. Победитель, который выбран и поддержан жителями, получает федеральное финансирование на реализацию.

Напомним, в прошлом году от Южно-Сахалинска победил проект 2 и 3-го этапа благоустройства набережной р. Рогатки.

В этом году жителям предлагают также сделать выбор из представленных проектов или предложить свой вариант. На общественное обсуждение представлены:

1. Реконструкция набережной р. Рогатка (продолжение, 4 этап);

2. Благоустройство бульвара «Проспект Мира» (на участке от ул. Курильской до ул. Хабаровской);

3. Благоустройство Южной входной группы на «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»;

4. Свой вариант.

Форму опроса можно скачать по ссылке.

Предложения принимаются с 11.03.2024 по 15.03.2024 (включительно).

Форму опроса можно принести или направить по электронной почте в департамент архитектуры градостроительства города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск ул. Карла Маркса д. 32 каб. 6 (рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:15); электронная почта [email protected]. Также опрос можно пройти на портале Госуслуги.

Сбор предложений пройдет в несколько этапов. После определения проекта-победителя будет проведен опрос среди жителей по наполняемости общественного пространства.

Обращаем внимание, также администрация Южно-Сахалинска сейчас участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом. В нем участвуют 8 других городских пространств. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Участие в различных проектах и активное голосование жителей дает Южно-Сахалинску возможность ежегодно благоустраивать общественные территории, создавать скверы и другие общественные пространства.