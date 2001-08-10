Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2024
Сейчас 17:45
90,63|99,13|66,91
В Стародубском оторвало лед с рыбаками
16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В окрестностях Южно-Сахалинска 12 марта будет лавиноопасно

В окрестностях Южно-Сахалинска 12 марта будет лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 12 марта лавиноопасно. Это касается районов и сел городского округа, расположенных вблизи гористой местности. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?