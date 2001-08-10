Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2024
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе начались работы по предупреждению подтоплений

В Поронайском районе начались работы по предупреждению подтоплений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Поронайского городского округа наблюдается постепенное повышение температурного режима. Коммунальные службы начали работы по предупреждению подтоплений и снижению последствий весеннего паводка.

Работники МУП «ПКК-1» вывозят снег с мест потенциальных подтоплений, очищают ливневые стоки от наледи. К вывозу снега с дворовых территорий, подверженных подтоплению, приступили и управляющие компании. Перечень дворов и график вывоза были определены в ходе проведенного мониторинга.

Подробную информацию жители могут получить по номерам телефона отдела ЖКХ Администрации Поронайского городского округа 5-60-03 (доб. 129), 5-60-03 (доб. 128).

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