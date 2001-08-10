В Южно-Сахалинске подвели итоги акции "Безопасность детства"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В мероприятиях, направленных на предупреждение и профилактику детского травматизма, а также предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, принимали участие структурные подразделения администрации Южно-Сахалинска, учреждения образования, культуры и спорта совместно с общественными организациями, правоохранительными органами и другими ведомствами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областной столице работа в рамках акции «Безопасность детства» проводилась в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на спортивных площадках, в городском парке им. Ю.А. Гагарина и в иных организациях. Она охватывала самые разные направления.
Одним из заключительных мероприятий всероссийского проекта стала акция «Родительский патруль» в школе №31 Ново-Александровска. Накануне Международного женского дня школьники поздравляли представительниц прекрасного пола за рулем и вручали им сделанные собственными руками мягкие сердечки из фетра.
- Мы думаем, что эти сердечки принесут женщинам удачу на дорогах. Вручая их, мы также напоминаем южносахалинкам о соблюдении правил дорожного движения, - рассказал ученик пятого класса Лев Ястремской.
- Дети с удовольствием принимают участие в акции. Мы, родители, тоже постоянно к ним присоединяемся. Помогаем в организации различных профилактических мероприятий, - сказала мама одного из учеников школы Екатерина Гнапинская.
Добавим, в феврале в детских садах и школах городского округа было проведено свыше ста различных мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику детского травматизма. Это видеоуроки, классные часы, беседы с автоинспекторами, круглые столы, квесты, конкурсы рисунков, викторины.
В 2024 году работа в рамках акции «Безопасность детства» будет продолжена.
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