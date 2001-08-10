Стартовал прием заявок на фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восьмой фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой» состоится 23 марта в областной универсальной научной библиотеке. Начало в 13.00. Мероприятие пройдет при поддержке Ассамблеи народов Сахалинской области. К участию в нем приглашаются жители островного региона от 14 до 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Проявить свои способности творческие коллективы и учащиеся школ смогут в различных направлениях:

Музыкальное искусство (музыкальное произведение на классических и народных инструментах);

Вокальное искусство (народная и современная песня);

Изобразительное искусство;

Художественное слово (стихотворение, проза);

Хореография.

В рамках фестиваля, посетителям будут предложены разнообразные тематические площадки. Среди них художественная площадка, мастер-классы по фотографии, изготовлению коллажа и танцевальный мастер-класс, практикум по продвижению в социальных сетях «SMM с умом», дефиле «Герои графических романов», а также площадка с настольными играми и фотовыставка «Сахалин молодой».

Заявку на участие можно отправить по электронной почте: [email protected] или принести в молодежный центр «Универсалка» (ул. Хабаровская, 78, второй этаж СахОУНБ). Порядок организации и проведения фестиваля указаны в Положении. Заявочная кампания продлится до 20 марта.

Справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-21, 45-25-26.