Тихоокеанское
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11:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести минтай, треску, навагу и горбушу

Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести минтай, треску, навагу и горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 марта, торговля осуществляется по следующим адресам:

Социальные магазины:

ул. Сахалинская, 59: навага - 74,75 руб/кг, треска — 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;

ул. Сахалинская, 90: навага - 74,95 руб/кг, минтай -69 руб/кг, треска — 92 руб/кг;

пр. Коммунистический, 19: навага - 70 руб/кг;

пр. Мира,19: навага - 70 руб/кг;

пр. Мира, 86: навага - 74,95 руб/кг, треска — 92 руб/кг;

пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): навага - 70 руб/кг;

пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай»): навага - 70 руб/кг;

ул. Авиационная, 74: навага - 75 руб/кг;

ул. 2-я Красносельская, 7: навага - 74,95 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг;

ул. Железнодорожная, 168/4: навага - 74,95 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг,

ул. Железнодорожная, 186: навага - 74 руб/кг;

ул. Физкультурная, 1А: навага - 74,95 руб/кг, треска — 92 руб/кг;

ул. Донская, 4А: навага - 74,95 руб/кг, треска — 92 руб/кг;

ул. 3-я Строительная, 4Б: навага - 74 руб/кг;

бул. Анкудинова, 5: навага — 57,50 руб/кг;

ул. 1-я Октябрьская, 33Д: навага - 75 руб/кг.                                                                                                                                                                                                                                                          

Магазины:

пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;

ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;

ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;

пл/р Луговое, ул. Дружбы, 56: минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;

ул. Поповича, 69Б: навага - 70 руб/кг;

ул. Есенина, 5: навага - 70 руб/кг;

ул. Автомобильная, 16/2: навага - 70 руб/кг.

Уличные торговые места:

с северной стороны строения №17 по бул. Анкудинова: навага - 70 руб/кг;

ул. Пограничная, 26  (около ТЦ «Янтарь»): навага - 60-70 руб/кг;  

пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14:  навага - 60-80 руб/кг;

пр. Победы, 31: навага - 70 руб/кг.

Рыбу можно приобрести в часы работы торговых точек.

 

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