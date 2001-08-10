Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести минтай, треску, навагу и горбушу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 11 марта, торговля осуществляется по следующим адресам:
Социальные магазины:
ул. Сахалинская, 59: навага - 74,75 руб/кг, треска — 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;
ул. Сахалинская, 90: навага - 74,95 руб/кг, минтай -69 руб/кг, треска — 92 руб/кг;
пр. Коммунистический, 19: навага - 70 руб/кг;
пр. Мира,19: навага - 70 руб/кг;
пр. Мира, 86: навага - 74,95 руб/кг, треска — 92 руб/кг;
пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): навага - 70 руб/кг;
пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай»): навага - 70 руб/кг;
ул. Авиационная, 74: навага - 75 руб/кг;
ул. 2-я Красносельская, 7: навага - 74,95 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг;
ул. Железнодорожная, 168/4: навага - 74,95 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг,
ул. Железнодорожная, 186: навага - 74 руб/кг;
ул. Физкультурная, 1А: навага - 74,95 руб/кг, треска — 92 руб/кг;
ул. Донская, 4А: навага - 74,95 руб/кг, треска — 92 руб/кг;
ул. 3-я Строительная, 4Б: навага - 74 руб/кг;
бул. Анкудинова, 5: навага — 57,50 руб/кг;
ул. 1-я Октябрьская, 33Д: навага - 75 руб/кг.
Магазины:
пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;
ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;
ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;
пл/р Луговое, ул. Дружбы, 56: минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;
ул. Поповича, 69Б: навага - 70 руб/кг;
ул. Есенина, 5: навага - 70 руб/кг;
ул. Автомобильная, 16/2: навага - 70 руб/кг.
Уличные торговые места:
с северной стороны строения №17 по бул. Анкудинова: навага - 70 руб/кг;
ул. Пограничная, 26 (около ТЦ «Янтарь»): навага - 60-70 руб/кг;
пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14: навага - 60-80 руб/кг;
пр. Победы, 31: навага - 70 руб/кг.
Рыбу можно приобрести в часы работы торговых точек.
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