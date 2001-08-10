Хроматограф для изучения "дыхания моря" появился в лаборатории СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вторая очередь оборудования для работ по Карбоновому полигону Сахалинской области поступила в Сахалинский государственный университет, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.
Поставка включает в себя газовый хроматограф, произведённый по индивидуальному заказу островных учёных под задачи по анализу парниковых газов в сверхнизких концентрациях.
– Благодаря этому прибору российского производства, можно будет делать анализ метана, углекислого газа, сероводорода и других парниковых газов, – рассказала заведующая лабораторией химико-биологических исследований СахГУ, кандидат биологических наук Елена Латковская. –Также можно посмотреть состав газа, который образуется, допустим, при производстве того же биоугля из водорослей, изучить дыхание почвы, дыхание моря, дыхание морских растений. Отечественные хроматографы для анализа газов в общем очень неплохие, все коллеги на карбоновых полигонах ими довольны.
Хроматограф имеет компактные размеры, что позволит брать его с собой в море, на пароход. Или же отбирать пробы «в полях», и потом нести их на анализ в лабораторию химико-биологических исследований. При настройке прибора один сотрудник лаборатории пройдет обучение работе на этом приборе, а в дальнейшем планируется командировать специалиста на более углублённую стажировку по хроматографическому анализу газов.
Оборудование закуплено университетом и будет использоваться в широком спектре проектов как в рамках госзадания (полигон по изучению поглощения углекислого газа морскими экосистемами), так и в рамках всех проектов программы «Приоритет-2030», которые связаны с жизнедеятельностью морских организмов и влиянием их на окружающую среду. Например, при выращивании молодости трепанга или при изучении экологического состояния морских и пресных экосистем.
– При помощи этого прибора мы будем изучать «дыхание моря» на карбоновом полигоне. А также, возможно, возьмём в море, в рейс по изучению гидрохимических параметров залива Анива, который проведём совместно с Дальневосточным госуниверситетом в августе–сентябре этого года, – сообщила Елена Латковская.
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