ВТБ запускает бесплатную программу поддержки будущих мам и детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2024 года в ходе послания Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. В рамках года семьи в России ВТБ запускает бесплатную программу заботы о здоровье будущих мам и детей. Она позволит обеспечить их необходимой помощью высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны и повысит доступность качественной медицины.

Программа включает в себя онлайн-консультацию профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы, онлайн-школу для мам и многое другое. Инициатива будет способствовать повышению уровня рождаемости, снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных. По оценке ВТБ, до конца 2026 года в нем смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин.

В марте 2024 года программа стартует в пяти регионах России: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также в пилоте участвуют два госпиталя – в Москве и Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы и расширении списка медицинских учреждений, где беременные женщины смогут подключиться к проекту.

«Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. В ближайшие три года программой потенциально смогут воспользоваться более полумиллиона российских женщин – это значительный вклад в улучшение демографии в нашей стране и здоровье будущих поколений россиян. Для нас это важная социальная инициатива, которую мы реализуем в рамках своей новой концепции “Семейного банка”», – отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.