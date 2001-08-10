Тихоокеанское
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7 Марта 2024
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16:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Члены поронайской общественной организации пенсионеров поделись историями своих семей

Члены поронайской общественной организации пенсионеров поделись историями своих семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Международного женского дня в центральной модельной библиотеке состоялась встреча членов местной общественной организации пенсионеров. Мероприятие прошло под эгидой Года семьи, объявленого президентом России.
 
Поздравить с наступающим 8 марта поронайских общественниц серебряного возраста пришел мэр Антон Карпуков. Глава округа адресовал мамам и бабушкам много теплых слов уважения и благодарности. С праздничной речью ко всем присутствующим обратилась председатель организации Людмила Чернова.
 
Основная часть встречи была посвящена семейным историям женщин, много лет являющихся членами организации. Все из них являются примером трудолюбия, стойкости и доброты. Каждая - носительница семейных ценностей и традиций. О своих семьях рассказали Лидия Мельникова, Надежда Рангулова, Светлана Резник, Надежда Хоренко. Историей семейно династии железнодорожников поделилась приглашенный гость Юлия Дружинина.
 
В завершении мероприятия всех женщин поздравил участник Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Ветров.

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