Мэр Южно-Сахалинска поздравил женщин из регионального филиала фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и вице-мэр Дмитрий Хайбриев посетили региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и поздравили руководителя учреждения Сабину Кушевскую с наступающим 8 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня вы выполняете важную миссию и, безусловно, нужную нашему обществу, работу. Взяв на себя ответственность по решению вопросов, связанных с поддержкой наших бойцов и их семей, вы отдаете все свое внимание и энергию делу, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Он поблагодарил коллектив филиала фонда «Защитники Отечества» за инициативность и весомый вклад в работу по поддержке участников СВО и их родственников, обеспечивая комплексную помощь ветеранам СВО, а также членам семей погибших бойцов.

Напомним, фонд был создан по указу президента страны. Представительства организации с 1 июня 2023 года действуют в каждом регионе России. Специалисты сахалинского филиала консультируют участников спецоперации и членов их семей, помогают в оформлении социальных выплат, проводят адаптивные мероприятия, оказывают содействие в поиске работы.