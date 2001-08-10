Мэр Южно-Сахалинска поздравил женщин из регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с наступающим 8 марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и вице-мэр Дмитрий Хайбриев посетили региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и поздравили руководителя учреждения Сабину Кушевскую с наступающим 8 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня вы выполняете важную миссию и, безусловно, нужную нашему обществу, работу. Взяв на себя ответственность по решению вопросов, связанных с поддержкой наших бойцов и их семей, вы отдаете все свое внимание и энергию делу, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Он поблагодарил коллектив филиала фонда «Защитники Отечества» за инициативность и весомый вклад в работу по поддержке участников СВО и их родственников, обеспечивая комплексную помощь ветеранам СВО, а также членам семей погибших бойцов.
Напомним, фонд был создан по указу президента страны. Представительства организации с 1 июня 2023 года действуют в каждом регионе России. Специалисты сахалинского филиала консультируют участников спецоперации и членов их семей, помогают в оформлении социальных выплат, проводят адаптивные мероприятия, оказывают содействие в поиске работы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:42 Сегодня Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин
15:29 Сегодня Состоялась официальная Церемония закрытия ВФМ–2024
09:00 Сегодня Дальневосточницы мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта на ул. Венской
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
15:17 1 Марта Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 15:19 1 Марта Автобусы маршрута №12 будут курсировать между Новой Деревней и ТПУ "Нова"
14:59 29 Февраля 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня Более 200 безнадзорных собак с начала года отловили в Южно-Сахалинске
- 11:32 Сегодня На Сахалине военнослужащие продолжают учиться управлять БПЛА
- 14:58 Вчера График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта
- 11:43 5 Марта Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?