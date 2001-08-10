Южносахалинцам напоминают о налоговых льготах и электронных уведомлениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление ФНС России по Сахалинской области напоминает южносахалинцам о действии налоговых льгот и возможности получения и оплаты налоговых уведомлений в электронном виде.

Узнать какие льготы в Сахалинской области предоставляются по имущественным налогам физических лиц можно на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Для этого необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный или налог на имущество физических лиц), налоговый период (год), регион (Сахалинская область).

Проверить наличие в налоговом органе сведений об имеющемся праве на налоговую льготу можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на главной странице во вкладке «Профиль» в разделе «Сведения» подраздел «Льготы».

Если налоговая льгота не учтена в налоговом органе, налогоплательщик вправе обратиться с заявлением о предоставлении льготы, указав (приложив) документы-основания для ее предоставления. Обращаем внимание, что заявление рекомендуется представить до 1 апреля 2024 года до начала кампании по массовому расчету имущественных налогов за 2023 год. Подать его можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», обратившись лично в любой налоговый орган или ближайшее отделение МФЦ.

Отметим, отдельным категориям льготников (таким как пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий) действующим законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.

Уточним, индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения, имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

В целях корректного проведения массового расчета налогов индивидуальным предпринимателям необходимо до 1 апреля 2024 года представить соответствующее заявление и документы, подтверждающие использование имущества в предпринимательской деятельности за налоговый период 2023 года.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика любым из следующих способов: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично или по почте, через МФЦ.

Если объект недвижимости включен в перечень административно-деловых и торговых центров, определяемый в соответствии со статьей 378.2 налогового кодекса РФ, или входит в состав таких центров, то освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц не предоставляется, за исключением объектов, используемых индивидуальными предпринимателями, применяющими единый сельскохозяйственный налог.

Напомним также, что получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Жителям больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в налоговые органы. Новый сервис работает только для физических лиц. Подключить его можно в приложения «Госуслуги», для этого необходимо направить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ». В результате гражданин получит сообщение, что согласие принято. Детали на сайте.