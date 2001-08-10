Южносахалинцам напоминают о налоговых льготах и электронных уведомлениях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление ФНС России по Сахалинской области напоминает южносахалинцам о действии налоговых льгот и возможности получения и оплаты налоговых уведомлений в электронном виде.
Узнать какие льготы в Сахалинской области предоставляются по имущественным налогам физических лиц можно на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Для этого необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный или налог на имущество физических лиц), налоговый период (год), регион (Сахалинская область).
Проверить наличие в налоговом органе сведений об имеющемся праве на налоговую льготу можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на главной странице во вкладке «Профиль» в разделе «Сведения» подраздел «Льготы».
Если налоговая льгота не учтена в налоговом органе, налогоплательщик вправе обратиться с заявлением о предоставлении льготы, указав (приложив) документы-основания для ее предоставления. Обращаем внимание, что заявление рекомендуется представить до 1 апреля 2024 года до начала кампании по массовому расчету имущественных налогов за 2023 год. Подать его можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», обратившись лично в любой налоговый орган или ближайшее отделение МФЦ.
Отметим, отдельным категориям льготников (таким как пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий) действующим законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.
Уточним, индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения, имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
В целях корректного проведения массового расчета налогов индивидуальным предпринимателям необходимо до 1 апреля 2024 года представить соответствующее заявление и документы, подтверждающие использование имущества в предпринимательской деятельности за налоговый период 2023 года.
Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика любым из следующих способов: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично или по почте, через МФЦ.
Если объект недвижимости включен в перечень административно-деловых и торговых центров, определяемый в соответствии со статьей 378.2 налогового кодекса РФ, или входит в состав таких центров, то освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц не предоставляется, за исключением объектов, используемых индивидуальными предпринимателями, применяющими единый сельскохозяйственный налог.
Напомним также, что получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Жителям больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в налоговые органы. Новый сервис работает только для физических лиц. Подключить его можно в приложения «Госуслуги», для этого необходимо направить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ». В результате гражданин получит сообщение, что согласие принято. Детали на сайте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:42 Сегодня Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин
15:29 Сегодня Состоялась официальная Церемония закрытия ВФМ–2024
09:00 Сегодня Дальневосточницы мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта на ул. Венской
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
15:17 1 Марта Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 15:19 1 Марта Автобусы маршрута №12 будут курсировать между Новой Деревней и ТПУ "Нова"
14:59 29 Февраля 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня Более 200 безнадзорных собак с начала года отловили в Южно-Сахалинске
- 11:32 Сегодня На Сахалине военнослужащие продолжают учиться управлять БПЛА
- 14:58 Вчера График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта
- 11:43 5 Марта Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?