Состоялась официальная Церемония закрытия ВФМ–2024

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 марта во Дворце спорта «Большой», ставшим на время ВФМ-2024 Международным моллом «Арт.Молодость», прошла Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодёжи. Главными темами мероприятия стали благодарность и исполнение мечт. Сахалинская делегация стала участницей значимого мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Перед тысячами российских и зарубежных участников ВФМ–2024 выступил президент России Владимир Путин.

«Когда мы предложили вам приехать в Россию, мы ставили перед собой достаточно простые задачи. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, партнёров для ваших будущих проектов. Надеюсь, что это нам удалось. Но вам удалось ещё больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий город молодёжи мира», — отметил президент России.

Он отметил, что приехавшие на Фестиваль молодые люди многим отличаются друг от друга внешне, но при этом их объединяют традиционные ценности, которые являются фундаментом жизни и бытия. По словам Президента, в мире нет места сегрегации и ничьей исключительности, а все люди – равны с момента своего рождения. Его слова были громко поддержаны всеми участники Фестиваля — молодые люди всего мира долго аплодировали и в один голос скандировали «Россия!».

«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали: вся Россия теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — обратился к молодым людям со всего мира Владимир Путин.

Церемония закрытия, получившая название «Костровая история будущего», перенесла участников Фестиваля в детство и юность. Они собрались вокруг костра и в близкой и понятной всем мировым культурам атмосфере вечерних встреч у огня вспомнили, как прошла неделя Всемирного фестиваля молодёжи в России. Участники ВФМ-2024 обнялись и произнесли слова благодарности друг другу за проведенное вместе время.

«Очень здорово было попасть на такое значимое событие. Я даже представить не могла, что здесь будет так много всего: лекций, концертов, встреч с первыми лицами государства. Здесь мы обсуждали важные вопросы, которые волнуют молодёжь, говорили о развитии нашего государства, о том, как важно иметь свое мнение и не поддаваться на провокации извне»,–поделилась сахалинка, волонтёр штаба #МЫВМЕСТЕ, Антонина Кириллова.

Главными героями шоу стали семь участников Фестиваля. Каждый из них поделился своими впечатлениями от Всемирного фестиваля молодёжи и рассказал о своей мечте. Так, программный директор Панафриканского союза молодежи Рэй Килихо из Танзании хочет разработать способы повышения уровня сельского хозяйства в своей стране. Он считает, что только избавившись от стереотипов и предрассудков, люди могут решить многие международные проблемы.

Мадиш Парикх приехал на Фестиваль из Индии, чтобы найти единомышленников. Его мечта — создать равные условия для получения образования молодых людей во всех регионах. Он верит, что скоро мир увидит проекты, идеи которых были заложены на ВФМ-2024.

На Фестивале Виктория Ху из Китая увидела, что молодёжь всегда открыта новому и готова менять мир к лучшему, а учитель русского языка Паша Каземинежад из Ирана вновь убедился в важности сохранения культурных и дружеских связей между странами.

О необходимости налаживать отношения между Россией и Италией рассказала студентка МГИМО МИД России Ирене Чеккини. На Фестивале она посетила множество лекций и панельных дискуссий, посвященных международным отношениям и политике, и даже создала собственную матрешку.

Молодой певец из Аргентины Николас Рейна занимается музыкой с детства. Он отметил, что на пути к мечте его всегда поддерживала его мама. На церемонии закрытия он смог выразить ей свою благодарность — Николас исполнил песню на русском языке для своей матери, которая присутствовала на мероприятии. Вместе с ним ее спели тысячи молодых людей из России и из-за рубежа.

Участники Фестиваля также познакомились с Екатериной Кононенко — переводчиком русского жестового языка из России. Она родилась в семье глухих и с детства мечтала стать «проводником», который объединит два мира. Екатерина исполнила песню «Как прекрасен этот мир» на языке жестов и даже научила некоторым знакам участников ВФМ-2024.

«Я познакомился здесь с участниками со всего мира. Нигде и никогда я бы не узнал столько разных интересных людей. Девушка из России рассказала мне про Сахалин, Камчатку и Курилы, показала фото и видео, которые меня просто очаровали. Побывать в этих местах теперь моя мечта, я заядлый путешественник. Лика сказала, что это Дальний Восток и что он самый красивый. А с Бразилией его объединяет океан- там Тихий, а у нас Атлантический», –поделился студент из Бразилии, Гильерме.

В финале шоу для жителей Города молодёжи мира звучали популярные хиты на хинди, арабском, китайском, русском языках в исполнении как молодых исполнителей, так и знаменитых артистов. Среди них — L’ONE, Клава Кока, Сергей Лазарев, группа DABRO.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит в рамках национального проекта «Образование» в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.