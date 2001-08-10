В Южно-Сахалинске в 2024 году продолжится благоустройство территорий детских садов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В обращении к Федеральному Собранию президент страны отметил необходимость усилить работу по обновлению инфраструктуры дошкольных учреждений. В настоящее время городской департамент образования проводит дополнительное обследование детских садов, чтобы обновить перечень объектов для планирования проведения работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- В Сахалинской области действует программа «Яркое детство», в ходе которой на 2024-2026 годы запланирован ремонт и благоустройство 21 дошкольного учреждения. В рамках поручений президента данное мероприятие будет выполняться и в дальнейшем, после 2026 года. В этом году у нас запланировано благоустройство нескольких образовательных учреждений. По мере обследования детских садов мы будем разрабатывать проектную документацию для последующего ремонта учреждений, - отмечает заместитель директора городского департамента образования Сергей Луковой.
Так, в этом году будут благоустроены территории четырех детских садов. Резиновое покрытие появится на площадках в дошкольных учреждениях № 30, 18, 1 и 27. Как рассказала и.о. заведующей детского сада «Загадка» №1 Валентина Кабанова, ранее в дошкольном учреждении была заменена вентиляция, а также выполнено асфальтирование территории.
- В этом году мы ждем благоустройство детских площадок. В летний период на участках для прогулок появится резиновое покрытие. Оно безопасно, удобно, и наши воспитанники будут играть на улице с комфортом, - рассказала и.о. заведующей детского сада Валентина Кабанова.
Всего в городском округе действует 53 дошкольных учреждения, территории большинства садов соответствуют всем действующим нормам. Мероприятия по обновлению проходят последовательно. Так, к ремонту фасада готовится детский сад №12 «Лесная сказка». Планируется, что к нему приступят в 2025 году. Ранее в адрес руководства поступали замечания от родителей воспитанников учреждения на сырость.
- На регулярной основе мы проводим косметический ремонт помещений, групп и детского сада. В скором времени обновим радиаторы отопления. На все обращения, которые поступают от родителей, мы стараемся сразу реагировать. Все держим на контроле, - рассказала заведующая детского сада №12 «Лесная сказка» Анна Кириленко.
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