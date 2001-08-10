На Сахалине запускают новый формат социальной помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство социальной защиты Сахалинской области в текущий Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, открывает первый семейный многофункциональный центр в Южно-Сахалинске. Работать он будет на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок». А создан для оперативного и комплексного оказания социальных услуг семьям с детьми в различных жизненных ситуациях, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве соцзащиты.

Речь идет о молодых семьях, семьях участников СВО, а также пострадавшим от жестокого обращения в семье и семьям с детьми-инвалидами. Как правило эти граждане нуждаются в особых мерах социальной и психологической помощи.

«Очень часто люди оказываются в тупике не найдя ответа, на, казалось бы, простые вопросы. Такие как, где получить справку? Как оформить пособие? Для некоторых необходима работа с семейным психологом. Центр будет выполнять функцию «справочника» по всем жизненным ситуациям. В одном месте будут сосредоточены ответы на десятки вопросов, касающихся отношения детей и родителей, воспитание, обучение и даже трудоустройства.», - сообщила министр социальной защиты Ольга Орлова.

Работа центра будет организована по принципу «одного окна». Очень важно, что не потребуется собирать различные справки, вместо этого основным критерием станет сама проблема, которую нужно решить. Основа работы семейного МФЦ - постепенное сопровождение семьи от первичного обращения по телефону до решения проблемы. Для нашего региона проект пилотный это позволит оптимизировать процессы и адаптировать их к конкретным потребностям региона. В следствии чего получится создать более эффективную систему поддержки семей и обеспечить их необходимой помощью.

Служба Семейного многофункционального центра будет работать с 9:00 до 17:00. Обращаться можно по телефону 8-800-201-00-50 (звонок бесплатный).