Охотское море вошло в топ-3 по росту турпотока популярных морей России за 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 году. Охотское море, омывающее Сахалин, Камчатку, Хабаровский край, Магаданскую область и Курильские острова, заняло третью строчку рейтинга по приросту турпотока за 2023 год.

Число поездок россиян к берегам Охотского моря за 2023 год выросло на 11%. Большинство из них (77%) совершались с целью посещения Сахалинской области. Туристы приезжают в регион, чтобы попробовать местные морепродукты и уникальную кухню сахалинских корейцев, понаблюдать за сивучами и нерпами, покататься на горнолыжном курорте «Горный воздух», совершить пешие прогулки и насладиться красотами уникального острова.

Как показывает аналитика МТС Travel, россияне ездят отдыхать на моря в среднем на неделю. Чаще всего на Охотское море в Сахалинскую область приезжают путешественники из Москвы (26%), Приморского края (12%) и Хабаровского края (11%).

«Сахалин становится с каждым годом все более привлекательным для туристов из разных уголков России. Хорошая инфраструктура, в том числе и телекоммуникационная, является важной составляющей туристической привлекательности. Поэтому мы много внимания уделяем строительству и развитию сети в туристических локациях и стабильности связи в непростых климатических условиях. В этом году несмотря на сильнейшие зимние циклоны наша сеть устойчиво функционировала, обеспечивая цифровой комфорт сахалинцам и гостям области», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.

По данным экспертов, в пятерку морей по возрастанию числа путешествий россиян также находятся Белое и Черное моря. Их годовой прирост составляет 9% и 8%, соответственно. Заметнее всего в этом году возросла популярность Баренцева моря. Рост по сравнению с прошлым годом составил 1,5 раза. Второе место по увеличению турпотока занимает Каспийское море. Годовой прирост поездок к нему – 20%.

ТОП-5 морей по приросту турпотока в 2023 году, динамика год к году