Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К обучению в крупнейшей воздушной гавани Южного федерального округа приступили специалисты службы организации пассажирских перевозок главного островного терминала. Передовые практики в отрасли перенимают старшие агенты и ведущие специалисты подразделения, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.

В качестве базы для повышения квалификации сотрудников руководство аэровокзального комплекса выбрало аэропорт Сочи неслучайно. В год этот терминал обслуживает около 13 миллионов пассажиров. Общее число направлений составляет 87, как внутренних, так и международных. В зоне регистрации работают 54 стойки. За ними пассажиров обслуживают более 100 агентов.

«Если учиться, то у лучших. Команда нашего аэровокзала ставит перед собой амбициозные задачи. Мы постепенно сокращаем время обслуживания пассажиров и самолётов, улучшаем качество услуг. Конечно, в этой работе воздушные ворота Сочи для нас отличный пример. Здесь развивают не только технологии, но и кадры. Наши агенты по регистрации и инспекторы должны быть готовы к росту пассажиропотока», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Именно с работы в зоне регистрации пассажиров началась стажировка сахалинских специалистов. Их приезд в Сочи совпал с датами проведения Всемирного фестиваля молодёжи. С момента его открытия воздушные ворота приняли более 20 тысяч студентов и школьников из разных регионов России и стран мира. Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска подставили коллегам плечо и быстро освоились в терминале. Сейчас они работают за стойками регистрации в сменах два дня через два.

«Для нас на этом этапе такой вариант работы оптимальный. Два дня мы обслуживаем пассажиров, знакомимся с тем, как устроена служба на практике, наблюдаем за коллегами. В выходные дни – изучаем нормативные документы. Разбираем их детально», - подчеркнула и.о. начальника службы организации пассажирских перевозок АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Ирина Дё.

После стажировки в качестве агентов по регистрации сотрудники южно-сахалинского аэровокзального комплекса попробуют себя в роли старших агентов и начальников подразделения. Полный курс обучения займёт у них месяц.