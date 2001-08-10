Более 200 безнадзорных собак с начала года отловили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по отлову безнадзорных животных и вновь обращает внимание горожан, что прикорм бездомных собак способствует увеличению численности особей, которые могут представлять опасность, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты мэрии регулярно проводят мониторинг состояния популяций бездомных животных в пределах городского округа. С начала года в Южно-Сахалинске было отловлено более двухсот безнадзорных собак.
По словам сотрудников управления мониторинга городского хозяйства, основной причиной увеличения численности бездомных собак остается их подкармливание и создание тем самым благоприятной базы для размножения. Ранней весной — в период открытия сезона агрессии у некоторых животных — это представляет особую опасность для человека. Многие люди не знают, как себя вести с безнадзорными собаками, что может вызвать у них агрессию и возможно ли ее избежать. Несколько рекомендаций и советов дал спасатель — кинолог Валерий Соловьев.
- Так называемая весенняя агрессия у собак связана с таянием снега, они начинают острее ощущать запахи. Что делать? Во-первых, обходить. Если вы видите стаю собак, даже одну, то не нужно подзывать, подходить, гладить и провоцировать животное. Самое опасное — оккупированная собаками территория, где они спят и едят, на неё вообще нельзя заходить. Если столкнулись с ситуацией, что собака на вас уже бежит, не паникуйте. Возможно, собака просто понюхает вас и отойдет. Главное — стойте спокойно, не поднимайте руки и не поворачивайтесь к собаке спиной. Если нападение все-таки произошло, нужно правильно оценить обстановку и обороняться тем, что есть под рукой. Помочь могут также ультразвуковой отпугиватель или перцовый баллончик. Как-то, во время прогулки на нас с собакой попыталась напасть стая. Это было в городе. Одна из собак намеревалась укусить Нору. Я достал перцовый баллончик и брызнул нападавшей собаке в нос. Она убежала, а вместе с ней и вся стая. Больше они к нам не подходили. Поняли, что рядом с нами делать нечего. Как человек, который постоянно работает с собаками, тренирует их, считаю, что самое главное, чему должны научить владельцы своих домашних питомцев, так это выполнению команды «Ко мне!». В городе есть много раздражающих факторов. Опять же, бездомный пес мимо пробежит, а домашняя собака за ним, а вы ей - «Ко мне!» и проблема исчерпана, - подчеркнул Валерий Соловьев.
О местах обитания животных без владельцев южносахалинцы могут сообщать в рабочее время по телефону 300-765 (доб. 1, 2). В выходные и праздничные дни — 300-475. По всем обращениям будут сформированы заявки и переданы для последующего отлова и размещения. Мобильные группы по отлову безнадзорных собак работают в городе ежедневно.
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