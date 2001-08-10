Тихоокеанское
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11:32, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие продолжают учиться управлять БПЛА

На Сахалине военнослужащие продолжают учиться управлять БПЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжают обучение  по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия организованы на полигоне «Троицкий», где опытные инструкторы мотострелкового соединения помогают военнослужащим освоить азы управления БПЛА.

Программа обучения операторов БПЛА включает в себя теоретические и практические занятия на полигоне.

В ходе занятий военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На занятиях обучающиеся используют современные тренажеры, для усовершенствования  навыков военнослужащих и современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

На практических занятиях свой боевой опыт военнослужащим и добровольцам передают участники специальной военной операции (СВО).

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