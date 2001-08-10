О женщинах, про женщин и для женщин: 6 историй для киновыходных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС совместно с редакцией к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта собрал подборку рейтинговых фильмов, снятые женщинами из разных стран.

«Нина» (16+)

Новый фильм Оксаны Бычковой «Нина» — это история, в которой фигурирует город Тбилиси. Нине, героине Юлии Пересильд, почти 40, у нее есть любимая семья и работа. Ее спокойную жизнь нарушает неожиданный звонок от бывшего любовника Руслана, который сообщает Нине о своей болезни и просит ее приехать в Тбилиси. Эта поездка изменит жизни всех участников истории.

«Любовницы» (18+)

Российская романтическая комедия Елены Хазановой берет в центр повествования истории медсестры, студентки и актрисы, которые в один момент их жизни оказались чьими-то любовницами. После веселой ночи в баре девушки решают с этим статусом не просто покончить, но и отомстить своим мужчинам. Месть их будет авантюрной. Они пускают в ход смекалку и артистические навыки, чтобы помогать таким же сёстрам по несчастью выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников.

«Анатомия падения» (18+)

Фильм француженки Жюстин Трие о суде над женщиной собрал множество международных премий, впереди – «Оскар». Актриса Сандра Хюллер играет в нем писательницу Сандру Войтер, которая живет среди снегов вместе со своим сыном и мужем, и в один день обнаруживает супруга мертвым под окном чердака. Сандра настаивает на том, что это несчастный случай, но вокруг происшествия поднимается огромная информационная шумиха, и вся личная жизнь Сандры становится предметом обсуждения общественности.

«Титан» (18+)

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2021 года – боди-хоррор Жюли Дюкорно, режиссера, которой интересно исследовать тему телесного. Главной героине Алексии в детстве установили в череп титановую пластину, из-за чего она стала испытывать необычную связь со всем металлическим. Алексия выросла и превратилась в асоциальную маньячку, которая убивает людей металлическими шпильками. О ней уже говорят в новостях, а значит, Алексии нужно бежать, и в этом побеге героиня узнает о себе кое-что важное.

«Ника» (18+)

Фильм о взрослой жизни поэтессы Ники Турбиной, которую называли вундеркиндом, сняла Василиса Кузьмина. Восьмилетняя Ника со своими трогательными стихами давала гастроли по союзным городам и странам, а к 27-летнему возрасту заработала хроническую усталость и депрессию. Ника хочет разобраться в себе, а деспотичная мать, наоборот, этого не хочет – ей слишком дорога былая слава дочки. Однажды в жизни Ники появляется парень по имени Иван и мечта поступить на актерский, и кажется, что за этими лучами света она готова пойти – но отпустит ли ее прошлое?

«Питер FM» (18+)

Еще один фильм Оксаны Бычковой, который признан одним из самых романтичных российских фильмов, который с первых секунд погружает в светлую атмосферу Петербурга нулевых. Маша работает диджеем на радио, Максим – архитектор. Скоро и она, и он создадут свои семьи, но каждый из них чувствует себя немного одиноким. Все меняется, когда Маша теряет телефон, а Максим его находит, и у двух обаятельных людей появляется возможность поболтать ни о чем и узнать друг о друге кое-что очень важное.