На Сахалине обсудили содержание и ремонт подъездов, дворов и вывоз бытовых отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый в 2024 году семинар «Просвещение ЖКХ» в рамках реализации проекта «Управдом», созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в 2021 году, прошел в Южно-Сахалинске. Такой формат встреч уже стал традиционным – эксперты отрасли выносят на повестку актуальные темы и ищут способы решения проблемных вопросов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Открывая мероприятие, заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король наградил председателей советов МКД и ТОСов благодарностями министра жилищно-коммунального хозяйства и благодарственными письмами Государственной жилищной инспекции региона.

- Быть активистом в ЖКХ и взаимодействовать с людьми и с профильными структурами в этой сфере – это не простой труд. Но благодаря неуёмной энергии, желании помогать своим соседям в решении различных проблем, активистам удалось организовать эффективную работу по улучшению жилищных условий сахалинцев, - прокомментировал Александр Король.

Врио руководителя регионального Исполкома Народного фронта, председатель комитета по ЖКХ Общественной палаты Сахалинской области Алена Силачева отметила важность продолжения работы по созданию советов многоквартирных домов в регионе. Главным помощником в этом вопросе выступает проект «Управдом», целью которого является популяризация института советов домов, а также повышение правовой грамотности людей.

- К концу 2023 года проект «Управдом» позволил объединить уже более 2 тысяч старших по домам. У нас есть пул самых активных граждан, председателей советов домов, председателей ТОС, которые стали настоящей, сплоченной командой. Сформировали эффективное взаимодействие старших по домам, органов власти и Управляющих организаций. Надеемся, что с каждым годом в нашей команде будет больше Управдомовцев, - отметила Алена Силачёва.

В ходе семинара также обсуждались вопросы вывоза отходов. К примеру, участников интересовал вопрос увеличения количества малогабаритной техники для проезда по узким улицам населенных пунктов. Директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко сообщила присутствующим, что этот вопрос уже рассматривается, так как подобные вопросы стали поступать все чаще. Кроме того, активисты интересовались установкой контейнеров для сбора батареек, графиком вывоза ТКО из мусоропроводов, организацией работы по сбору раздельно накопленных отходов. На все вопросы специалисты министерства ЖКХ и АО «Управление по обращению с отходами» постарались дать разъяснения.

Также в ходе встречи была затронута тема ремонта подъездов, домов и дворов. Начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Юдина подробно рассказала о программе ремонта и благоустройства подъездов, напомнила о конкурсе подъездов, который стартует весной. Участникам также рассказали о работе приложений «Острова 65» и «Госуслуги.Дом», раздел «Мой дом». С помощью этих сервисов можно передавать показания по счетчикам, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, направлять обращения в управляющую организацию, участвовать в голосованиях.