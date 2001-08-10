"Единая Россия" поздравит женщин с 8 марта по всей стране
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.
«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.
Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России».
На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.
«Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.
«Друзья, скоро наши дорогие сахалинки и курильчанки будут отмечать Международный женский день. Особое внимание хотелось бы уделить женам и матерям островных бойцов, участвующих в специальной военной операции. Наши защитники должны видеть, что их семьи получают со стороны земляков заслуженную поддержку и тепло. В регионе предусмотрена широкая праздничная программа в которой будут принимать участие члены и сторонники партии. Также накануне праздника наши волонтеры будут дарить цветы женщинам прямо на улице сразу в нескольких населенных пунктах», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии Михаил Шувалов.
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