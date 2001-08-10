Холмский центр занятости отметил новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе это уже седьмое помещение кадрового центра «Работа России», приобретенное за счет средств областного бюджета. Центр занятости нового формата – это современное функциональное пространство. Здесь проводят консультации по карьерному росту с применением коучинговых технологий, помогают работодателям подобрать кадры, содействуют в открытии собственного дела, внедряют цифровые технологии в повседневные рабочие процессы.
Модернизация центров занятости в Сахалинской области проходит с 2020 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В работу кадровых центров успешно внедрили информационные платформы, позволяющие получить бесплатный доступ к электронным сервисам, осуществлен переход от простого предоставления услуг к решению жизненных и бизнес-ситуаций, изменился и внешний облик центров занятости населения.
Просторное здание Холмского кадрового центра разделено на функциональные зоны. Для соискателей организован сектор работы с посетителями: в новом офисе работают пять окон для обращений граждан, с каждым человеком взаимодействует индивидуальный помощник. Для посетителей ввели электронную очередь, создали комфортную зону ожидания и детский уголок. Для работодателей выделено отдельное пространство.
Конференц-зал позволяет проводить групповые консультации по социальной адаптации, психологической поддержке, профессиональной ориентации для молодежи, встречи и круглые столы с работодателями.
Отдельно выделена зона доступа к онлайн-сервисам портала «Работа в России», где посетитель может самостоятельно ознакомиться с вакансиями. Кроме того, кадровый центр оборудован в соответствии с требованиями доступности для маломобильных жителей.
– Мы постарались сделать центр занятости максимально комфортным для всех посетителей. Интерьер полностью оформлен в соответствии с фирменным стилем «Работа в России». В помещениях – новая мебель и оборудование, учтены все необходимые условия для оптимального взаимодействия работников и посетителей кадрового центра, – отметила руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.
В островном регионе уже модернизировали кадровые центры Южно-Сахалинска, Поронайска, Анивы, Тымовского, Смирных, Александровск-Сахалинского, Долинска, Невельска, Курильска и Южно-Курильска. Работа по модернизации центров занятости в регионе продолжится.
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