Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2024
Сейчас 22:26
90,34|98,20|66,91
В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта на ул. Венской

В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта на ул. Венской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением XXV Международного Сахалинского лыжного марафона, посвященного памяти губернатора Сахалинской области И.П. Фархутдинова, с 22.00 7 марта до 18.00 9 марта для движения автотранспорта будет перекрыт участок ул. Венской в районе парковки городского парка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Движение общественного транспорта скорректировано: автобусы №2пр и № 2ч будут осуществлять объезд по ул. Горького, Коммунистическому проспекту, ул. Комсомольской (в прямом и обратном направлении), далее по утвержденному маршруту движения.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?