В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта на ул. Венской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением XXV Международного Сахалинского лыжного марафона, посвященного памяти губернатора Сахалинской области И.П. Фархутдинова, с 22.00 7 марта до 18.00 9 марта для движения автотранспорта будет перекрыт участок ул. Венской в районе парковки городского парка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Движение общественного транспорта скорректировано: автобусы №2пр и № 2ч будут осуществлять объезд по ул. Горького, Коммунистическому проспекту, ул. Комсомольской (в прямом и обратном направлении), далее по утвержденному маршруту движения.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.