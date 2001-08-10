Команда МО ГО "Смирныховский" вышла в полуфинал Всероссийского конкурса гражданских инициатив
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сторонники партии «Единая Россия» проводили в конце 2023 - начале 2024 года Всероссийский конкурс гражданских инициатив. Целью проведено конкурса было выявление и поддержка лучших НКО и лидеров общественных проектов и инициатив, направленных на помощь людям и развитие России. Десятки тысяч заявок были направлены в адрес организаторов.
Победители конкурса получили поддержку в размере до 3 млн рублей на развитие НКО, проекта или идеи, бесплатное обучение и возможность стать кандидатом в депутаты, продвижение в СМИ, индивидуальное PR-консультирование и многое другое.
Конкурс проводился в трех номинациях: «Лучшая НКО», «Лучший проект» и «Лучшая идея».
В День добровольца, 5 декабря, стартовало онлайн-голосование на сайте конкурса, по результатам которого были определены полуфиналисты. По итогам онлайн голосования, которое завершилось 11 января, организационный комитет конкурса в ходе проведения Всероссийского форума гражданских инициатив подвел итоги.
Сахалинская область была представлена заявками практически от всех муниципальных образований. В число полуфиналистов вошел проект Школа эковолонтеров «Зов природы», подготовленный под руководством Ивиной Людмилы Васильевны, консультанта муниципального архива администрации МО ГО "Смирныховский", руководителя движения "серебряных" добровольцев в МО ГО "Смирныховский".
Поздравляем Людмилу Васильевну и её команду:
- Пак Анжела Кигоевна - руководитель РДДМ "Движение Первых" в Смирныховском районе,
- Карпукова Ирина Сергеевна - глава МО ГО "Смирныховский",
- Беличенко Лариса Николаевна - первый заместитель главы МО ГО "Смирныховский",
- Пушкель Галина Фёдоровна - директор МБОУ СОШ пгт. Смирных,
- Минутина Ольга Алексеевна - председатель Собрания ГО "Смирныховский",
- Каменская Анна - специалист отдела информатизации МБУК "Смирныховская ЦБС",
- Минутина Татьяна Вадимовна - культорганизатор МБУК "Смирныховская ЦКС",
- Лобанова Елена Ивановна - уборщик помещений СДК с. Буюклы.
Школа эковолонтёров «Зов природы» направлена на повышение экологической культуры и уровня экологической информированности молодежи МО ГО «Смирныховский». Данный проект ориентируется на бережное потребление ресурсов, снижение экологического следа и потерь ценных материалов путем внедрения системы раздельного сбора отходов.
Большой опыт практической деятельности будет получен ребятами (в возрасте от 7 до 16 лет) на этапах подготовки и проведения акций: высадка саженцев деревьев и цветов в парковых зонах, в микрорайонах пгт.Смирных, селах МО ГО «Смирныховский», очистка парковых зон, детских игровых площадок, лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов от мусора и другие экологические акции проекта совместно с родителями.
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