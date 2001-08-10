Дальневосточницы мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство россиян (69%) положительно относятся к гендерным праздникам 23 февраля и 8 Марта. Женщины более благосклонны к подаркам (60%). Половина из них мечтают о сюрпризе и планируют выглядеть к празднику на все 100%. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к Международному женскому дню 8 Марта.

Опрос показал, что половина россиян (55%) любит как дарить, так и получать подарки на гендерные праздники. Среди жителей ДФО этот процент выше – 69%. Среди них больше представительниц прекрасного пола, которые также больше склонны к получению подарков (17%), в то время как мужчины в большей степени склонны их дарить (17% мужчин против 12% женщин). 12% мужчин и 8% женщин заявили, что они вовсе не любят подарки. Еще 5% опрошенных затруднились ответить.

Примечательно, что 46% российских женщин мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта. Среди жительниц Дальнего Востока такие ожидания у большей половины – 54%. Треть женщин (30%) предпочли бы получить деньги, чтобы самостоятельно выбрать то, что им действительно нужно. 27% участниц опроса хотели бы получить цветы, 21% будут рады подарочному сертификату, 16% выбирают косметику или парфюмерию. Еще 9% предпочли бы обновить одежду или обувь. Вовсе откажутся от подарков 5% женщин.

Чуть больше половины (55%) опрошенных женщин заявили, что не планируют специально готовиться к 8 Марта и тратить деньги на салоны красоты, макияж, платья. Они считают себя и без того привлекательными. Почти треть женщин, участвовавших в опросе, готовы побаловать себя к празднику на сумму до 5 тысяч рублей. Столько же и у прекрасных жительниц ДФО. Из них 16% потратят до 3 тысяч, а еще 16% — от 3 до 5 тысяч. Только 10% опрошенных женщин готовы потратить на подарок себе от 5 до 10 тысяч. И только 3% женщин готовы выделить на подготовку к 8 Марту более 10 тысяч рублей.

Что касается мужчин, то большая их часть (63%) планирует потратить на подарки к 8 Марту до 5 тысяч рублей (33% из них – до 3 тысяч, а 30% — от 3 до 5 тысяч). Пятая часть мужчин (20%) готовы потратить на это 5-10 тыс. рублей. И лишь 7% — более 10 тысяч рублей. Мнения мужчин Дальнего Востока разделились следующим образом: 27% планируют потратить менее 3 тыс рублей, 39% склонны потратить 3-5 тыс рублей на подарок своим избранницам. Лишь 18% уверены в своих тратах в размере 5-10 тыс рублей.

Большинство мужчин (43%) традиционно собираются подарить женщинам цветы. Среди жителей ДФО отмечен такой же тренд – 45%. Примерно треть (34%) мужчин преподнесут своим дамам неожиданный подарок, который они, возможно, еще не придумали. Еще 17% подарят женщинам деньги. Примерно 14% купят для них подарочные сертификаты. 13% мужчин подарят косметику или парфюмерию. И всего 6% мужчин предложат свою финансовую помощь в обновлении женского весеннего гардероба.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 27 февраля – 4 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.