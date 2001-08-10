Весной в новый дом на ул. Больничной переедут 14 южно-сахалинских семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Будущие новоселы, специалисты управления жилищной политики Южно-Сахалинска вместе с представителями застройщика осмотрели квартиры в ЖК «Аралия». До конца марта жители получат ключи от нового жилья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В современный жилой комплекс переедут 14 семей, которые сейчас проживают на ул. Матросова, 18 Б. Как отмечает начальник управления жилищной политики Александра Стребкова, во время предварительного осмотра квартир южносахалинцы могут оценить планировку, обратить внимание застройщика на дефекты, которые он должен исправить до новоселья. Недавно подобная процедура состоялась на пер. Горького в Ново-Александровске.

Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья является одним из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Реализация программы - важное направление в работе администрации в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ. В муниципалитете в настоящее время возводятся несколько новых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Переселение граждан, проживающих в аварийных домах, осуществляется несколькими способами: в дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков. Также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения в нем ремонта.

- Как хорошо, что в этом замечательном доме нам дали квартиру. Обои красивые, пол приятный. Кухня большая, ванная комната раздельная. Главное – что светло, а еще в этом районе чистый воздух, - поделилась впечатлениями южносахалинка Галина Каленкова.

- Наш дом попал в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Нам предложили это помещение взамен существующей квартиры. На первый взгляд все красиво, достойно, все новое, свежее – все нравится, - рассказала южносахалинка Юлия Головина.

К осмотру квартир будущими новоселами присоединилась руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Народный фронт» Алена Силачева.

- Как представители «Народного фронта» мы осуществляем мониторинг и взаимодействие как с жителями, так и с органами власти. Замечательно, когда люди имеют возможность улучшить свои жилищные условия. В нашей стране действует национальный проект, инициируемый президентом России, по переселению из ветхого и аварийного жилья. Он активно реализуется и в муниципалитете. Вот еще 14 семей получили возможность улучшить свои условия для благоприятного проживания. Дом находится в новом микрорайоне. Квартиры, которые мы сегодня осмотрели, действительно достойные: просторные и светлые комнаты, свежий ремонт.

Отметим, в Южно-Сахалинске в 2024 году планируется расселить 8100 кв.м. аварийного жилищного фонда в строящиеся и приобретаемые квартиры. В общей сложности новоселье отметят 159 семей.