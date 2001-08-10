На Сахалине дамы-полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Международного женского дня прошло личное первенство по стрельбе из боевого оружия среди сотрудниц подразделений сахалинского регионального Управления МВД, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В тире УМВД порядка 20 представительниц сахалинской полиции продемонстрировали мастерство владения табельным оружием. По условиям соревнований, участницам предстояло выполнить упражнение ПМ-1 спортивное: с 25 метров поразить за десять минут мишень десятком патронов. Перед зачетными выстрелами давались три пробных. Положения для стрельбы - стоя с одной или двух рук, на усмотрение участниц. Жеребьевка определила поочередность подхода сотрудниц к огневому рубежу.

Победитель в личном первенстве определялся по наибольшей сумме набранных очков. В этот день многие женщины в погонах показали достойный результат. Первой стала сотрудница отдела Центра информационных технологий связи и защиты информации УМВД Соболюк Анастасия. Второе место заняла инспектор УОООП Софья Адрова. Замкнула тройку призеров сотрудник Информационного центра УМВД Наталья Трофимова. Победители соревнований были награждены грамотами и подарками.