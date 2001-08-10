Южносахалинкам рассказали, как сохранить здоровье матери и ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в рамках недели здоровья матери и ребенка состоялся обучающий мастер-класс для будущих родителей «Здоровая мама – здоровый малыш». Мероприятие прошло в детской поликлинике №2 при участии опытных специалистов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Женщинам, которые в ближайшее время станут мамами, врачи рассказали о важности грудного вскармливания, как правильно пеленать ребенка, какие прививки важно сделать и о многом другом.

- Если возникнут вопросы по кормлению и уходу за малышом – специалисты перинатального центра работают в режиме 24/7, - обратилась к молодым мамам неонатолог перинатального центра Сахалинской областной клинической больницы Софья Шабалина.

Чтобы малыш был здоров, здоровыми должны быть его родители. По словам заведующей отделением вакцинопрофилактики детской поликлиники Марины Бушковой, прививки позволяют предупредить опасные инфекции. Специалисты рекомендуют при любых сомнениях в вопросах вакцинации детей обращаться за консультацией к педиатру или в кабинет вакцинопрофилактики.

Детская поликлиника уделяет особое внимание здоровью матери и ребенка. На базе учреждения работает центр грудного вскармливания, здесь регулярно проводятся занятия для будущих родителей. Специалисты ответят на любые вопросы, связанные с подготовкой к родам, кормлением, уходом и развитием малыша. Для посетителей поликлиники созданы условия для максимально комфортного и безопасного пребывания. Благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», маршрутизация пациентов теперь организована в соответствии с профилем заболевания. В течение последних лет в учреждении построены две отдельные входные группы - для пациентов с инфекционными заболеваниями и пациентов отделения реабилитации. Благодаря созданию раздельных потоков, удается минимизировать риски перекрестного инфицирования.